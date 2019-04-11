KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu’nu açıklıyor

11’inci “Rekabet Edebilirlik Raporu” Cuma düzenlenecek “Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu”nda kamuoyuyla paylaşılacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan forum, yarın Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez’den oluşan ekip tarafından hazırlanan 2018-2019 Raporu’nun ve forumun bu yılki ana teması “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme.”

Rapor, Dünya Ekonomik Forumu’nun tüm ülkeler için hazırladığı Dünya Rekabet Edebilirlik Raporu ile aynı formatta hazırlandı.

Siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, akademi ve medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek olan forum Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşması ile başlayacak.

Dünya Ekonomik Forumu’ndan gerekli onayları alarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kendi uzmanlarını ve KKTC ekonomistlerini kullanarak hazırladığı raporun sunumu Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez tarafından gerçekleştirilecek.

Forum, soru cevap bölümünün ardından saat 12.00’de sona erecek.(BRT)