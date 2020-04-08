KTTO: Sağlık Ekipmanları Yetkililere Teslim Edildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kendi bütçesinden ayırdığı ve iş insanlarının katkıları ile güçlendirdiği kaynak ile sağlanan sağlık ekipmanları devlet yetkililerine teslim edildi.

Oda’nın girişimleri ve sağladığı kaynak ile satın alınan 600 adet PCR test kiti, 20 adet hastabaşı invazivli monitör ve 2500 adet hızlı test kiti Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından ayrılan ve iş insanlarımızın desteği ile güçlendirilen kaynaktan geriye kalan kaynak da Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanın alımında kullanılacak.

COVID-19 virüsüne karşı yürütülen mücadele kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından oluşturulan kaynağa aşağıdaki hesap numaraları aracılığıyla destek olunabilir.