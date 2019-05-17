KTTO ve KTSO nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi için proje hazırladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin desteğiyle Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) işbirliği içinde hazırladığı “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi’nin” açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, amaçlarının işgücü piyasasındaki mesleki öğretim ve hayat boyu eğitim fırsatlarını geliştirmek, işsizlerin ve işsiz engelli bireylerin becerilerini artırmak olduğunu söyledi.

“Yıllardır mevcut iş gücü ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu iş gücünün niteliksel olarak birbiriyle örtüşmeyen bir yapıda olması, sorunun dönemsel değil, yapısal olduğunun en önemli göstergesidir” diyen Deniz, işsizliğin hem bireysel hem de toplumsal maliyetinin yüksek olduğuna işaret etti, bu konuda üzerilerine büyük görev düştüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise, KKTC’de özel sektörün en fazla sıkıntısını çektiği konuların başında nitelikli teknik eleman eksikliği geldiğini kaydetti.

Özellikle üretim sektöründe yurt dışından personel getirmek zorunda kaldıklarını kaydeden Avunduk, bunun arzu ettikleri bir durum olmadığını ve yerel işgücü piyasasının gelişmesinin önünde bir engel oluşturduğunu söyledi.

Avunduk, ülkedeki 12 meslek lisesinden her yıl 600 öğrenci mezun olduğunu, bunların pek azının özel sektörde kendi alanlarında istihdam edildiğini de kaydetti.

Avunduk, Ticaret ve Sanayi Odalarının bu proje ile amaçlarının, nitelikli teknik eleman yetiştirilmesine ve istihdam edilmesine katkıda bulunmak ve engelli bireylerin teknik yeteneklerinin artırılarak işgücü piyasasına kazandırılması olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty ise, iki yıl sürecek projeye 176 bin Euro’luk katkı sağladıklarını, proje ile 240 işsiz gencin ve 70 engellinin ihtiyaçlarının özel olarak ele alınacağını söyledi.

“Çok sayıda işsiz insan ama aynı zamanda çok sayıda iş imkanı, Kıbrıs Türk toplumunu da içeren ama burayla sınırlı olmayan yaygın bir problemdir” diyen Docherty, projenin mesleki ve teknik eğitimin ekonominin ihtiyaçlarına göre organize edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından KTTO İş Geliştirme Uzmanı ve Proje Koordinatörü Şükran Özerdem ile KTSO Genel Sekreter Yardımcısı, İş Geliştirme Uzmanı ve Proje Koordinatörü Leyla Mahrum projenin detayları hakkında bilgi verdi. (BRT)