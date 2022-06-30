KTTO, yangın bölgesini ziyaret etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Acemoğlu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’yu ziyaret etti.

Ziyarette Mersinlik Bölgesinde yanan arazi yerinde incelenirken Toroslu bu zor süreçte iş insanlarının bölgede önemli seviyede katkı yaptığını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Toroslu ülkemize bir an önce yangın söndürme hava aracının alınmasının önemine vurgu yaptı.

Oda Başkanı Deniz ise yapılan çalışmalardan dolayı Toroslu’ya teşekkür ederek yanan bölgeler için KTTO’nın tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma yaparak ihtiyaçların giderilmesi için ellerinden gelen uğraşı ortaya koyacaklarını belirtti.