Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Flaş Haber
Feci kazada 4 yaralı!
Kapat

KTTO, yangın bölgesini ziyaret etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), İskele’de yangın bölgesini ziyaret etti

30 Haziran 2022 Perşembe 10:08
90 Okunma
KTTO, yangın bölgesini ziyaret etti
banner48

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Acemoğlu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’yu ziyaret etti.

Ziyarette Mersinlik Bölgesinde yanan arazi yerinde incelenirken Toroslu bu zor süreçte iş insanlarının bölgede önemli seviyede katkı yaptığını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Toroslu ülkemize bir an önce yangın söndürme hava aracının alınmasının önemine vurgu yaptı.

Oda Başkanı Deniz ise yapılan çalışmalardan dolayı Toroslu’ya teşekkür ederek yanan bölgeler için KTTO’nın tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma yaparak ihtiyaçların giderilmesi için ellerinden gelen uğraşı ortaya koyacaklarını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
Yasa Gücünde Kararname 30 Eylül'e kadar uzatıldı!
Yasa Gücünde Kararname 30 Eylül'e kadar uzatıldı!
Asgari Ücret Saptama Komisyonunda iki üye değişti
Asgari Ücret Saptama Komisyonunda iki üye değişti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim