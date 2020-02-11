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KTTO’dan anlaşmayı imzalayın çağrısı

KTTO: “TÜRKİYE-KKTC EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ EN ERKEN ZAMANDA İMZALANMASINI BEKLİYORUZ”

11 Şubat 2020 Salı 18:56
KTTO’dan anlaşmayı imzalayın çağrısı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan bir yıllık anlaşmanın bakiye kaynaklarının kullanılabilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar arasında varılan mutabakatın, kamu maliyesinin ve ekonomik hayatın desteklenmesi için olumlu bir katkı oluşturduğunu belirtti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, bu olumlu adımın devamının, Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalanarak atılması gerektiği vurgulandı.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanması beklenen ve 2020 yılı da dahil olmak üzere üç yıllı kapsaması gerektiğine inandıkları anlaşmanın kamu maliyesi ve ekonomi için önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki mali ve ekonomik ilişkileri düzenlemek amacıyla imzalanan anlaşmaların ülkemiz ve ekonomimiz için büyük önem taşıdığı herkesin malumudur. Bu anlaşmalar, KKTC kamu maliyesinde düzenleyici ve destekleyici bir etki yapmakta; beklentileri olumlu yönde etkileyerek ekonomiye istikrar kazandırmaktadır. Çevremizde yaşanmakta olan gelişmelerin ekonomik yansımaları dikkate alındığı zaman, bu anlaşmaların önemi daha kolay anlaşılmaktadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, böyle bir anlaşmada yer alması gereken hususlar ile ilgili çalışmasını 2019 yılının Ağustos ayında yetkili makamlarımız ile paylaşmış olmasına karşın çalışmalara yeni gelişmeler ışığında katkı yapmaya da hazırdır.”

Açıklamada, gelinen aşamada, seçim ortamına girildiğine bakılmadan gerekli çalışmaların yapılmasını; Türkiye ile istişarelerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini ve siyasi makamların gerekli inisiyatifleri alarak Türkiye-KKTC ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasını en erken zamanda imzalamasının beklendiği kaydedildi.

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