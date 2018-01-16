KTTO’dan siyasi partilere çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası(KTTO), hükümet kurma çalışmalarında, “yolsuzluk iddialarının soruşturulmasından vazgeçilmeden, toplum sorunlarının çözümünü esas alan bir program üzerinden hareket edilmesi” gerektiğini belirtti.

KTTO’dan, seçimler ve sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklamada, “Koalisyon arayışlarının, yolsuzluk iddialarının soruşturulmasından veya takibinden vazgeçilmeden, toplum sorunlarının çözümünü esas alan bir program çerçevesinde sürdürülmesi ve en erken zamanda sonuçlandırılması toplum çıkarlarının korunması bakımından bir gerekliliktir” denildi.

Milletvekili seçimleri hakkında, Kıbrıs Türkü’nün “bir demokrasi sınavından daha başarıyla geçtiği” kanaati yer alan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu ve diğer yetkililer "başarılı" çalışmalarından dolayı takdir edildi.

“SORUNLARIN BAŞINDA SEÇİM SİSTEMİ GELİYOR”

Seçim sürecinin Kıbrıs Türk halkının sorunlarının çözümsüz kalmasına neden olan unsuları bir kez daha ortaya çıkardığı kaydedilen açıklamada, sorunların başında seçim sisteminin geldiği, seçim sisteminin sadeleştirilmesi ve daha kolay uygulanabilir hale getirilmesi gerektiği ifade etildi.

Seçim kampanyalarının, ülke sorunlarından çok, partiler arası rekabeti konu alan söylemler ve yolsuzluk iddiaları üzerinden sürdürüldüğü, bunun da siyasi partilerin bir program üzerinde uzlaşmasını zorlaştırdığı savunuldu.