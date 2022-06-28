KTTO’nun Yeşil Hat Ticaretini Geliştirme Çalışmaları Sonuç Vermeye Başladı

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki ticareti düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticari faaliyetleri geliştirme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yetkilileri tarafından ürün örnekleri ile denemesi yapılan zeytinyağı ticaretinin ilki, bugün gerçekleşti ve ilk parti zeytinyağı Kuzey Kıbrıs’tan sevk edilerek Güney Kıbrıs’taki alıcılara teslim edildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odasının gözetiminde ve Oda tarafından sağlanan belgeler ile yürütülen Yeşil Hat ticaretinin kapsamını ilgili Avrupa Birliği kurallarına göre genişletmek amacını taşıyan faaliyetler ise devam ediyor. KTTO görevlileri, bugün ayrıca, Yeşil Hat ticareti kapsamına girmesi gereken tarımsal işlenmiş gıda ürünlerinin Güney Kıbrıs’a geçmesi ile ilgili ilk girişimlerini yaptılar. KTTO Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Ergüven ile İzzet Adiloğlu, beraberlerindeki macun, pekmez, reçel gibi ürün örneklerini Güney Kıbrıs’a geçirerek sürece ilişkin olguları saptadılar. Yapılan çalışma sonucunda bir kısım işlenmiş tarımsal gıdaların Güney Kıbrıs’a geçebildiği belirlendi.

Bugünkü çalışmalar sırasında, Esnaf, Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi’ne ait zeytinyağı ürünlerinin Güney Kıbrıs’a satışı gerçekleştirildi ve ürünler alıcısına teslim edildi. Böylece tarımsal işlenmiş gıda ticaretinin ilki de gerçekleşmiş oldu.

Tarımsal işlenmiş gıda ürünlerinin Güney Kıbrıs’a satışının gerçekleşmesinin Kuzey Kıbrıs’taki tarımsal üretim ile işlenmiş gıda faaliyetlerine Yeşil Hat ticareti kapsamında önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yeşil Hat kapsamında yürüttüğü mücadelesine her platformda devam etme yönündeki kararlılığını sürdürecektir.