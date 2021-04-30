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KTTTB'den, KAR-İŞ'e eleştiri

Özsezer, konuyla ilgili yasal sürecin ve mahkemenin devam ettiğini belirtti.  

30 Nisan 2021 Cuma 18:28
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KTTTB'den, KAR-İŞ'e eleştiri

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Özsezer, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) yönetimini eleştirerek, yeni kurulan birliğin amacının ne olduğunu sordu. 
Yazılı açıklama yapan Özsezer, “Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’ni kurarak, ‘KAR-İŞ’e tüzük kurultayı yapacağız’ diye yalan beyanda bulunan yönetim üye yazıyor” iddiasında bulundu. 
Özsezer, konuyla ilgili yasal sürecin ve mahkemenin devam ettiğini belirtti.  

Anahtar Kelimeler:
KTTTBKARİŞ
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