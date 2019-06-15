KÜB, yeni yönetim kurulunu belirledi

Kuzey Kıbrıs’taki altı üniversitenin bağımsız olarak bir araya gelerek kurdukları ve yüksek öğrenim ile ilgili konularda yaşanan zorluklara, ortak çözümler getirebilmek amacıyla bir uzlaşı platformu olarak tasarlanmış Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), tüzüğünde yer alan; dönüşümlü başkanlık uyarınca, yeni Başkan ve Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’de ki toplantıda, dönüşümlü başkanlık sistemi dahlinde yeni başkan ve yönetim kurlunu belirleyen KÜB, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi’nin KÜB Başkanlığını devralmasına karar verdi.

Vehbi’nin yanında KÜB Başkan Yardımcılığı Görevine 15 Kasım Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Cansu Meryem Birinci ve KÜB Genel Sekreterliği Görevine ise GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk getirildi. Toplantı bünyesinde ayrıca, KKTC üniversitelerinin sesinin duyulabilmesi için KÜB’e ihtiyaç duyulduğu, Birliğin devamlılığının önemi ve prestiji açısından alınan kararların uygulamaya konulması ve Birliği daha aktif hale getirmek gerektiği noktasında fikir birliğine varıldı. Diğer Üniversitelerin bir kez daha birliğe davet edilmesine ve Birliğin yasallaşması için ise girişim yapılmasına karar verildi.