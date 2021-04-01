Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
banner95
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
31'i yerel 35 pozitif vaka!
Kapat

KUBİLAY ÖZKIRAÇ;   BU ÜLKEYİ BAŞINA YIKARIZ! HADDİNİ BİL!

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç. Gündem Kıbrıs Web Tv'de Bahar Sancar’ın programına katıldı.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:22
855 Okunma
KUBİLAY ÖZKIRAÇ;   BU ÜLKEYİ BAŞINA YIKARIZ! HADDİNİ BİL!

Samet Karakoç / ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya adeta ateş püskürdü.

Özkıraç, YDP’de yapılacak olan seçimde Arıklı’nın üstünlük sağlamak amacı ile KIB-TEK’e ve EL-SEN’e saldırdığını söyledi. 

“YDP’de yapılacak olan seçim bizi bağlamaz” diyen Özkıraç,  Arıklı’nın KIB-TEK için bu güne kadar ne yaptığını sordu.

Arıklı’nın KIB-TEK’i tanımadığını aktaran Özkıraç, “Bizi ve KIB-TEK’i tanımadan sadece uzaktan müdahale ediyor” dedi.

Gerçek vurgunun yapıldığı yerin İhale Komisyonu olduğunu söyleyen Özkıraç, “gitsin oralarda arasın vurgunu” dedi.

BİZ KESİYORUZ ARIKLI AÇTIRIYOR

Elektrik borcu olan işletmelerin elektriklerini kestiklerini aktaran Özkıraç, “Biz borcu olan yerlerin elektriğini kesiyoruz yarım saat sonra Arıklı’nın talimatıyla elektrikleri geri açılıyor” dedi.

ÖZKIRAÇ BAŞBAKAN’A SESLENDİ
Başbakan’a da seslenen Özkıraç, “Doğacak olan sonuçlardan biz sorumlu değiliz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kubilay ÖzkıraçELSENErhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi geçmiş onlarca ilaç tarlaya döküldü
Tarihi geçmiş onlarca ilaç tarlaya döküldü
HP Kararına Dava
HP Kararına Dava
En Çok Yağış Selvilitepe’ye Düştü
En Çok Yağış Selvilitepe’ye Düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim