KUBİLAY ÖZKIRAÇ;   BU ÜLKEYİ BAŞINA YIKARIZ! HADDİNİ BİL!

Samet Karakoç / ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya adeta ateş püskürdü.

Özkıraç, YDP’de yapılacak olan seçimde Arıklı’nın üstünlük sağlamak amacı ile KIB-TEK’e ve EL-SEN’e saldırdığını söyledi.

“YDP’de yapılacak olan seçim bizi bağlamaz” diyen Özkıraç, Arıklı’nın KIB-TEK için bu güne kadar ne yaptığını sordu.

Arıklı’nın KIB-TEK’i tanımadığını aktaran Özkıraç, “Bizi ve KIB-TEK’i tanımadan sadece uzaktan müdahale ediyor” dedi.

Gerçek vurgunun yapıldığı yerin İhale Komisyonu olduğunu söyleyen Özkıraç, “gitsin oralarda arasın vurgunu” dedi.

BİZ KESİYORUZ ARIKLI AÇTIRIYOR

Elektrik borcu olan işletmelerin elektriklerini kestiklerini aktaran Özkıraç, “Biz borcu olan yerlerin elektriğini kesiyoruz yarım saat sonra Arıklı’nın talimatıyla elektrikleri geri açılıyor” dedi.

ÖZKIRAÇ BAŞBAKAN’A SESLENDİ

Başbakan’a da seslenen Özkıraç, “Doğacak olan sonuçlardan biz sorumlu değiliz” dedi.