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"Kubilay Özkıraç kavga istiyor, derdi güç gösterisi"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de Eçin Şahmaran’ın konuğu oldu.

11 Mayıs 2021 Salı 21:03
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"Kubilay Özkıraç kavga istiyor, derdi güç gösterisi"

El-Sen’in gerçekleştirdiği grevi eleştiren Arıklı, sendikanın grev gerekçesinin tamamen hamaset ve içi boş olduğunu söyledi. El-Sen’in kendilerini ilgilendirmeyen konularla ilgili greve gittiğini dile getiren Arıklı, “Akaryakıt ihalesi, grev tazminalatları vs... Hepsine kurum yönetimi cevap veriyor, bunların birçoğu benimle alakalı olmayan konular” dedi.

"ÖZKIRAÇ'IN DERDİ GÜÇ GÖSTERİSİ"

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, Kıb-Tek’le masaya oturup sorunları çözmek yerine kavga etmek istediğini söyleyen Arıklı, “Özkıraç’ın derdi güç gösterisi... Derdi birilerinin taşeronluğunu yapmak” ifadelerini kullandı.

"AKLI BAŞINDA DAVRANMIYOR"

Özkıraç’ın aklı başında davranmadığını işaret eden Arıklı,  “Kurum çalışanlarının özlük haklarına yönelik işlem yapılıyorsa, grev yapma hakkınız var ancak bizim öyle bir derdimiz yok” diye konuştu.

"ELEKTRİĞE ZAM YAPILMADIĞI İÇİN ELEKTRİK KURUMU ZARAR EDİYOR"

Grev nedenlerinden birinin elektriğe yapılacak zam olduğunu kaydeden Arıklı, “Elektriğe zam yapılmadığı için KIB-TEK zarar ediyor. Yönetim Kurulu Ocak ayından beri zam olsun diye bize başvuru yapıyor. Zam yapmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. El-Sen ise ‘zam yapmayı düşünüyorsun’ deyip greve gidiyo” dedi.

"YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE GİDERKEN NEREDESİN?"

 Nizamnameye vurgu yapan Arıklı, “Otomatik olarak kurumun kendi başına zam yapma hakkı var ama Kubilay Özkıraç, ‘bu zammı erteletmek için grev yapıyoruz’ imajı yaratıyor. Bak sen kahramana” ifadelerini kullanarak, “Peki KIB-TEK’te yolsuzluların üzerine giderken neredesin?” diye sordu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı
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