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Kubilay Özkıraç'tan Ersan Saner'e: Taşıma suyla değirmen dönmez

Teknecik Elektrik Santrali’nde Kubilay Özkıraç, Başbakan Ersan Saner'e seslendiğini söyleyerek taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini belirtti...

15 Ağustos 2021 Pazar 11:14
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Kubilay Özkıraç'tan Ersan Saner'e: Taşıma suyla değirmen dönmez

Teknecik Elektrik Santrali’ne giderek açıklama yapan Kubilay Özkıraç, bugün şu anda 20 tanker yakıt geldiğni, 20 tanker daha geleceğini ve yarın da 40 tanker yakıtın daha Mağusa’dan gelmesinin beklendiğini söyledi.

Özkıraç, “Ocak ayından beri sonuçlandırılmayan akaryakıt ihaleleri sonucu hem Kıb-Tek hem de Kıbrıs Türk toplumu 20 milyon Dolar zarara uğratılmıştır” dedi.

“TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ”

Başbakan Ersan Saner’e seslendiğini söyleyen Özkıraç, taşıma su ile değirmenin dönemeyeceğini vurguladı.

Son yapılan akaryakıt ihalesinin hemen sonuçlandırılması gerektiğini belirten Özkıraç, “Aksi takdirde sendika gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“GELEN YAKITIN İÇERİĞİNİ BİLMİYORUZ”

Gelen yakıtların 2-3 günde biteceğine işaret eden Özkıraç Hatay Dörtyol‘dan gelen yakıtların içeriğinin de bilinmediğini hatırlattı.

“Buradan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Ulusal Birlik Partisi‘nin (UBP) duyarlı insanlarına sesleniyorum” diyen Özkıraç şunları kaydetti:

“Gidişat iyi değildir. Şimdiden burada çalışanlar 24 saattir yakıt boşaltmaktan çalışamayacak duruma geldi.

"SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN BORÇLU DEVLET DAİRELERİNİN ELEKTRİĞİNİ KESECEĞİZ"

Salı gününden itibaren sendika olarak kimseyi tanımıyoruz, Başbakanlık dahil borçlu tüm devlet dairelerinin elektriğini keseceğiz.

Bu Memleket Bizim Platformu ile bir toplantımız olacak. Gerekli her türlü desteği bize verecekler. O toplantı sonrası her türlü eylem kararını alacağız

Toplumumuzdan da destek bekliyoruz. Altını kalın çizgilrle çiziyorum. Ayrıca Maliye’nin Kıb-tek kasasına koyması gereken 120 milyon TL’yi koymaması durumunda da, Maliye’nin şebekesini de darmadağın edeceğiz”

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Son Güncelleme: 15.08.2021 23:51
Anahtar Kelimeler:
Kubilay ÖzkıraçTeknecik Elektrik Santrali
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