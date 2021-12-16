"Kucak dansı yok, bize komplo kuruldu"

Kuzey Kıbrıs 16 Aralık gecesi alışılmadık bir yarışmaya ev sahipliği yapılacağıyla ilgili sosyal medyada bir anda yayılan haberlerle ilgili işletme sahibi Osman Gazioğlu, Gündem Kıbrıs'a ulaşarak açıklamalarda bulundu.

Gazioğlu , sosyal medyada dolaşan organizasyonun tamamen yalan olduğunu ve kendilerine komplo kurulduğunu söyledi.

"Biz 2003'den beridir saygın bir kurumuz" diyen Gazioğlu, "Üzerimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Misafirlerimize en iyi şekilde saygın bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.