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"Kucak dansı yok, bize komplo kuruldu"

Mağusa'da ünlü eğlence mekanlarından Lions Garden 16 Aralık'ta bekarlara yönelik öpüşme ve kucak dansı yarışması düzenliyor iddiaları yalanlandı.

16 Aralık 2021 Perşembe 12:38
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"Kucak dansı yok, bize komplo kuruldu"
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Kuzey Kıbrıs 16 Aralık gecesi alışılmadık bir yarışmaya ev sahipliği yapılacağıyla ilgili sosyal medyada bir anda yayılan haberlerle ilgili işletme sahibi Osman Gazioğlu, Gündem Kıbrıs'a ulaşarak açıklamalarda bulundu.

Gazioğlu , sosyal medyada dolaşan organizasyonun tamamen yalan olduğunu ve kendilerine komplo kurulduğunu söyledi.

"Biz 2003'den beridir saygın bir kurumuz" diyen Gazioğlu, "Üzerimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Misafirlerimize en iyi şekilde saygın bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Son Güncelleme: 16.12.2021 15:05
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