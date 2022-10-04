Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
banner107
Flaş Haber
SOKAK ORTASINDA YAYLIM ATEŞİ
Kapat

"Küçücük çocuklarımız okulda mahsur kalıyor!"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin ihalenin Rekabet Kurulu tarafından iptal edilmesine işaret ederek, “23 Nisan İlkokulu'nda küçücük çocuklarımız okulda mahsur kalıyor! Siz ülkeyi yönettiğinizi iddia etmeye, pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz hala!..” dedi.

04 Ekim 2022 Salı 19:42
83 Okunma
"Küçücük çocuklarımız okulda mahsur kalıyor!"



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Kamu-İş’in 7 okulda yaptığı greve işaret ederek, “Sendika üyesi hademelere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapıldığı iddiası devam ediyor" dedi. 

Okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin ihalenin Rekabet Kurulu tarafından iptal edilmesine de dikkat çeken Erhürman, şöyle devam etti: 

“Namık Kemal Lisesi'nde okul çıkış saatinde kapılar kilitli olduğu için duvardan atlamak zorunda kalan öğrencilerden sonra, bugün de 23 Nisan İlkokulu'nda küçücük çocuklarımız aynı sebeple okulda mahsur kalıyor! Ve siz ülkeyi yönettiğinizi iddia etmeye, pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz hala!..” 

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCTPOkul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baki Boğaç hayata gözlerini yumdu
Baki Boğaç hayata gözlerini yumdu
"GKRY yarım asırdır federasyonla ilgili bütün seçenekleri tüketmiştir"
"GKRY yarım asırdır federasyonla ilgili bütün seçenekleri tüketmiştir"
Yüksek Öğrenim burs müracaatları devam ediyor
Yüksek Öğrenim burs müracaatları devam ediyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim