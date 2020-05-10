Küçük Bir Ülkenin Büyük Başarısı: Kuzey Kıbrıs’ın Covid-19 Salgınına karşı mücadelesi

Ülke Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Nisan'dan bu yana yeni koronavirüs vakası olmayan ilk ülke olabileceğini söyledi. KKTC dışişleri bakanı Kudret Özersay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a ülkenin pandemiye karşı başarılı mücadelesi hakkında bir mektup gönderdi.

8 Mayıs itibarıyla, KKTC'de sadece dörtte bir ölüm parası olan 108 dava vardı ve olumlu vakaların geri kalanı da iyileşti, ayrıca başbakan yardımcısı olan Ozersay da yazdı. Ülkenin 4 Mayıs itibariyle kilitlenmesini “aşamalı ve uyanık bir şekilde” sonlandırmaya başladığının altını çizerek, bunun KKTC hükümetinin adanmışlığının, zamanında kararların ve adanmış olan virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerin sonucu olduğunu söyledi. insanlar tarafından uyulur.

“Bunlar, ülkenin koşulları açısından orantılılık ilkesine dayanılarak uygulandı ve son olarak, en az değil, panik olmadan ve son derece sakin bir şekilde, böyle bir tehlike ortaya çıktığında takip edilmesi gereken yol olduğuna inanıyorum” dedi.

“Hükümeti tarafından alınan ve uygulanan kararlar ve önlemler hakkında DSÖ ile kapsamlı bilgiler paylaşacak ve bu da Kuzey Kıbrıs'ı diğer ülkeler için olumlu bir model oluşturması umuduyla bu başarı öyküsüne götürecek ve DSÖ'nün kurallarına düzenli ve zamanında uyulursa yapılabileceği mesajını verin.

Özersay, hastaneler ve eczaneler gibi gerekli hizmetler dışında okulların, özel ve kamu sektörlerinin kapatılması, sokağa çıkma yasalarının uygulanması, sınırların kapatılması, izole edilmesi, karantinaya alınması ve gözlenmesi, maske ve sosyal giyilmesi gibi salgın hastalıklara karşı alınan önlemleri vurguladı. uzaklığı zorunlu kılmanın yanı sıra, pozitif test edilmiş kişilerin temasları için takipler yapmak.

Salgının ülkelere ve insanlara herhangi bir ayrım gözetmeksizin dikkat çektiğini belirterek, DSÖ'den “böyle önemli bir sağlık meselesinde politik uygunluk temelinde ayrımcılık yapmadan, COVID-19'a karşı tanınmayan Kuzey Kıbrıs'ın önemli başarısını kabul etmesini ve kamuya açıklamasını ve paylaşmasını istedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi verileri, Kuzey Kıbrıs'ın istatistikleri ve deneyimi kapsamında dünyadaki diğer birçok kişiye fayda sağlayabileceği umuduyla ”dedi.