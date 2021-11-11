Küçük Ceren'e gerçekte ne oldu?

Çok üzgünüm ve tarifi yok hissettiklerimin. Yazıya nereden nasıl başlayacağımı inanın bilmiyorum. Ortada bir gerçek var ve ne olursa olsun değişmeyecek. O da küçücük bir kalbin artık atmadığı ve aramızda olmadığı gerçeği.

Küçük Cerenin ölüm nedeni otopsi sonucu ve doku örneklerinin sonucu gelince kesinlik kazanacak.

Ama acılı annesinin her kelimesi o küçücük çocuğun hayata gözlerini yummasının sebebinin devlet olduğunu gösteriyor. Hayatım boyunca bir kez bile bu devleti suçlamadım ama artık öyle bir noktaya geldik ki, devlet dediğimiz şey doğru yönetilmiyorsa katil olabiliyormuş onu anladık.

Acılı anne Neslihan hanım anlatıyor yaşadıklarını tek tek. Cerene test yapmışlar cumartesi günü negatif çıkmış pazartesi okula gitmiş hiçbir şeyi yokmuş karın ağrısı ve kusma gibi belirtiler olunca akşam saatlerinde anne alıp hastaneye götürmüş Acil serviste Cereni 6-7 saat beklemişler çocuk düşmüş bayılmış elleri buz kesmiş ama içten ateş çıkmış. Buraya kadar bile bakıp müdahale etmemişler. Sedyede saatlerce bekletilmiş küçücük çocuk. Test sonucunuz pozitif deyip Acil Durum (pandemi) hastanesi göndermişler. Utanmazlığın daneskası çocuk annesinin kucağında gitmiş Acil Durum Hastanesine. Kucakta hasta taşınan bir devir yaşatıyorsunuz bizlere.

Acil Durum Hastanesine gittiklerinde de saatlerce bekletilmiş Ceren elleri ayakları buz gibi olmuş, kusmaya devam etmiş ama kimse gelip bakmamış. Orada bulunan bir hemşire tüm bunlar yaşanırken bir de üzerine kızmış, bağırmış yardım isteyen anneye de küçücük acı çeken bir çocuğa da. Evet kızıp bağırmış herkes bekliyor siz de bekleyeceksiniz diye. Bunu devletin görevlisi yapıyor. Üstelik endişeli ve acı çeken bir anneye bir çocuğa…

Anne sormuş yok mu ilaç bir şey versek bari rahatlasa diye yalvarmış, sonuç mu?

Çocuklara verilecek bir ilacımız yok bekleyeceksiniz denilmiş. Saatler böyle acı içinde geçip giderken ve bir tane bile doktor gelip Cerene bakmazken sabahı bulmuşlar. Sabah hemşireler kendi aralarında konuşurken duymuş acılı anne kim gelip bakacak Cerene? Suphi bakacak demişler. Bir diğer Suphi beyin geleceğinden emin misin? Diye sormuş diğeri de evet burada böyle yazar demiş. Sonra Cerene oksijen takmışlar ateşi yükselmeye devam etmiş oksijeni taktıktan birkaç saat içinde gözleri şişmiş ve çocuk morarmaya başlamış. Bütün bunlar olurken doktor var mıydı?

Hayır yoktu. Gece var mıydı? Hayır yoktu.

Ne vardı peki?

Acı vardı, kaygı vardı, endişe vardı bir de azar ve otorite boşluğu vardı.

Ve Cerenin küçük kalbi dayanamadı en son annesinin gözlerinin içine bakmış sorası yok. Ceren göçüp gitti, doktor geldi. Annesine kalbi durdu dediler. Acılı annenin sorduğu soru, peki kalbi durana kadar neden beklediniz?

Şimdi sorarım size Cerenin ölüm nedeni kovid 19 mu ?

Belki teknik olarak otopside evet deyip raporlayacaksınız. Peki Cerenin katili gerçekten virüs mü? Siz buna kendinizi inandıracak mısınız ve vicdanınız rahat bir şekilde hayatınızı sürdürecek misiniz?