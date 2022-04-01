Küçük çocuğa fiziksel temasla istismar

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 01.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde, “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Gökhan Kol’u tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 29.03.22 tarihinde Gazimağusa’da, kız arkadaşının kaldığı bir apartmanın 6 numaralı dairesinde, zanlının kız arkadaşının yeğeni olan kız çocuğunun kaldığı yatak odasına girdikten sonra elleri ile adı edilenin göğüslerini ve cinsel organını okşamak suretiyle fiziksel temas sağlayıp çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.

Ayni gün alınan şikâyet doğrultusunda saat 08.00 raddelerinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, temin edilen tutukluluk süresi içerisinde mesele ile ilgili kamera görüntüleri yanında birçok ifade aldığına ve zanlı aleyhine şahadet temin edildiğine değindikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasının temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 25 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)