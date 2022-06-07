Küçük: “Daha geniş kapsamlı tartışılabilirdi”

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Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar Yasaları’nda yapılmak istenen değişiklikler hakkında konuşan Küçük, “eğer biz anayasa temelinde anayasanın bize vermiş olduğu demokratik teamüller ve sınırlar çerçevesinde davranmamız gerekiyor. Bu yasa yeterince tartışılmadığı için herkes mecliste çıkan kavgalar üzerinden yorum yapıyor. Bu yasayı dün itibarıyla karşımızda bulduk. Bir yasa için ivedilik alınabilir bunu milletvekilleri önceden görmeyebilir ama toplumun genelini ilgilendiren bir yasa için daha geniş kapsamlı tartışılabilirdi” dedi.

Küçük, “Muhalefetin söylemlerinden çekinmiyoruz. Ancak biraz daha farklı görüşlerle komiteye gitmeden farklı kesimlerle görüşülebilmesi için Sayın Başbakan ılımlı bir adım attı. Siyasilerin bu yasanın olgunlaştırılması ve tartışılması yönünde alınan bir karardı” ifadelerini kullandı.

Küçük, “Kontrolsüz basın denilen olgunun bir nevi disiplin edilmesi üzerine hazırlanmış bir yasa tasarısıdır. Ancak bu işi meslek edinmiş kişilerin emeğini hiçe sayan, evinde oturduğu yerden sosyal medya üzerinden hakaret eden kişileri görüyoruz” dedi.