Küçük esnaf ve işletmeler sinek avladı

Yeni Bakış gazetesinden Ahmet İkidereli'nin haberine göre; arefe ve bayram boyunca süpermarketlerdeki yoğunluk hiç azalmadı. Vatandaş çarşı Pazar yerine klimalı ve park sorunu yaşamadığı büyük süpermarketleri tercih etti.
Birçok ürün tek bir noktada
Küçük işletmeler sinek avladı, süpermarketler bayram yaptı
Kıyafetten ayakkabıya gıda alışverişinden temizlik ürünlerine kadar her şeye ulaşabildikleri süpermarketleri doldurup taşıran vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini de marketlerden yaptı. Küçük işletmelerin ve esnafın sinek avladığı bayram süpermarketlerde coşkuya döndü.
Bu durum, tum avrupa ulkelerinde hala daha yasanmaktadir. Ne yazikki alici kendileri icin cok daha kolay olan yolu secmektedir. Hersey bit tavan altinda.Bazen ileriyi gorup ona gore karar vermek gerekiyor. Her nekadar aci bile olsa gercekci olup bir karara varmali. Bugunun kosullari tuketicinin alis veris aliskanligini degistirmekle kalmayip geleneksel aliskanliklarida beraberinde bir degismeye surukluyor. Benim, kucuk esnafa uyarim su: Cok gec olmadan ileriye bakip gercekci bir karar vermeli dekadar aci da olsa.