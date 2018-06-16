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Küçük esnaf ve işletmeler sinek avladı

Vatandaş çarşı Pazar yerine klimalı ve park sorunu yaşamadığı büyük süpermarketleri tercih etti...

16 Haziran 2018 Cumartesi 12:30
Küçük esnaf ve işletmeler sinek avladı

Yeni Bakış gazetesinden Ahmet İkidereli'nin haberine göre; arefe ve bayram boyunca süpermarketlerdeki yoğunluk hiç azalmadı. Vatandaş çarşı Pazar yerine klimalı ve park sorunu yaşamadığı büyük süpermarketleri tercih etti. 

Birçok ürün tek bir noktada

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Bayram yoğunluğunun uğramadığı çarşıların yerini süpermarketler almaya başladı. Gıda ürünlerinden kıyafetlere kadar birçok ürünü aynı noktada bulma şansı yakalayan vatandaş, tercihini marketlerden yana kullandı.

Küçük işletmeler sinek avladı, süpermarketler bayram yaptı 

Kıyafetten ayakkabıya gıda alışverişinden temizlik ürünlerine kadar her şeye ulaşabildikleri süpermarketleri doldurup taşıran vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini de marketlerden yaptı. Küçük işletmelerin ve esnafın sinek avladığı bayram süpermarketlerde coşkuya döndü. 

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Erkin 2018-06-16 13:36:30

Bu durum, tum avrupa ulkelerinde hala daha yasanmaktadir. Ne yazikki alici kendileri icin cok daha kolay olan yolu secmektedir. Hersey bit tavan altinda.Bazen ileriyi gorup ona gore karar vermek gerekiyor. Her nekadar aci bile olsa gercekci olup bir karara varmali. Bugunun kosullari tuketicinin alis veris aliskanligini degistirmekle kalmayip geleneksel aliskanliklarida beraberinde bir degismeye surukluyor. Benim, kucuk esnafa uyarim su: Cok gec olmadan ileriye bakip gercekci bir karar vermeli dekadar aci da olsa.

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