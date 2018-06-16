Küçük esnaf ve işletmeler sinek avladı

Yeni Bakış gazetesinden Ahmet İkidereli'nin haberine göre; arefe ve bayram boyunca süpermarketlerdeki yoğunluk hiç azalmadı. Vatandaş çarşı Pazar yerine klimalı ve park sorunu yaşamadığı büyük süpermarketleri tercih etti.

Birçok ürün tek bir noktada

Bayram yoğunluğunun uğramadığı çarşıların yerini süpermarketler almaya başladı. Gıda ürünlerinden kıyafetlere kadar birçok ürünü aynı noktada bulma şansı yakalayan vatandaş, tercihini marketlerden yana kullandı.

Küçük işletmeler sinek avladı, süpermarketler bayram yaptı

Kıyafetten ayakkabıya gıda alışverişinden temizlik ürünlerine kadar her şeye ulaşabildikleri süpermarketleri doldurup taşıran vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini de marketlerden yaptı. Küçük işletmelerin ve esnafın sinek avladığı bayram süpermarketlerde coşkuya döndü.