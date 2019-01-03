Küçük Güney Kıbrıs’ta hastaneye yatırıldı

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük, geçen Cuma günü soğuk algınlığına bağlı gribal enfeksiyon sonucunda ciğerlerinin aşırı yüklenmesi sebebiyle yaşadığı sorunlardan dolayı Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi, eski adıyla Amerikan Kalp Enstitüsü’ne başvurdu.
Hayati tehlikesi olmayan ancak bir müddet daha hastanede kalacağı öğrenilen İrsen Küçük’ün enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretçi yasağı olduğu kaydedildi.
1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yıllarında Başbakanlık yapmıştı.
Milliyetçi geçinen Sn. İrsen Küçük şifayı Rum tarafında arıyor. Milliyetçi bilinmeyen Sn. Başbakan Tufan Erhürmen, Milli Eğitim Bakanı Sn. Cemal Özyiğit, ve BKP başkanı Sn İzzet İzcan şifayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde arıyorlar. Zengin Milliyetçiler düşman dedikleri Rum'la, zengin olmayan ama Rum' a düşman demeyen siyasiler şurayı burda.
Sahte milliyetçilik!
Çıkar nerede ise ...
baf doğumlu biri olarak kimlik ve pasaportum yok ama onlar ilk alanlardan.yaşasın milliyetçilik ve milliyetçi siyesilerimizBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Koskoca Kıbrıs Türk Halkının eski Başbakanıydı.Neden Güney Kıbrıs? Neden Lefkosa Dr.Burhan Nalbantoglu değil? Neden türkiye de bir hastane değil ? Allah şifa versin.
Halil bey bu soruyu kısmen Sn. İrsen Küçük'e atfen sormalıydınız. Başbakanken KKTC hastahanelerini ne kadar güvenli duruma getirmiş acaba!
Parası olan herkes, en çok da kök UBP'liler o Amerikan Kalp Hastahanesine gidiyor... o her gün basit milliyetçi seçmenlerine Rum'la ilgili güvensizlik aşılayan bu insanlar şifayı orda arıyor. İki yüzlü insanlık! Çıkar nerede ise ...
Sonra Canan
Hepinizi tebrik ediyorum içinizdeki doğruları söylediniz ama bana kalırsa inşAllah en hızlı bir şekilde iyileşir ve aramıza döner olurdu bu da benim içimdeki düşünce
burada tedavisi olmayan ciddi bir hastalık olsa anlarım da.. gribal enfeksiyon için o tarafa gitmesi olmamış... yazık