Küçük için AKM’de tören düzenlendi

Rahme Çiftçioğlu

Törene Meclis Başkanı Sibel Siber, Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK)Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK)Tuğgeneral Tevfik Algan, 28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, siyasiler, okullardan, kurum ve kuruluşlardan temsilci ve yetkililerle vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bugün saat 11.15’te başlayan törende Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yaptı. Atatürk Meslek Lisesi korosu sahne alarak müzik ve şiirlerle Küçük’ü andı. Dr. Küçük’ün hayatı ve mücadele yıllarındaki liderliğiyle ilgili gösterim de yapıldı.

KÜÇÜK: “BÖLÜNMÜŞ, PARÇALANMIŞ, HATTA HÜKÜMET KURAMAYACAK KADAR ACİZ DURUMDA GÖRÜNMEMEMİZ GEREK”

Mehmet Küçük, birlik ve beraberliğin babasının en fazla önem verdiği konular olduğunu söyleyerek, konuşmasını bunun üzerine yapacağını söyledi.

7 Ocak’ta yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne işaret eden, şu anda hem kurulması hem de devamlı olması zor görünen bir koalisyon hükümetini oluşturma çabası olduğunu söyleyen Küçük, “Demokrasilerde değişik ideoloji ve ekonomik görüşlerde siyasi partiler olur. Fakat bizim gibi küçük ülkede 8 değişik görüşte 8 siyasi partinin olması ve halkın yüzde 40’ının sandığa gitmemesi alarm zillerinin çaldığını gösteriyor” dedi.

Küçük, “Halkın sandığa gitmemesi demokrasi koşullarında kabul görse bile bizim, birliğe en fazla ihtiyaç duyulan zamanda ne Rum’a ne de dış dünyaya bölünmüş, parçalanmış, hatta hükümet kuramayacak kadar aciz bir durumda görünmememiz gerek” şeklinde konuştu.

Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün 1942’den başlayarak hayatını kaybettiği 1983 yılına kadar farklı tarihlerde Halkın Sesi Gazetesi’nde yayımladığı ve Kıbrıs Türk halkına birlik ve beraberlik mesajı verdiği yazılarından kesitler de okudu.

“VATANININ, MİLLETİNİN ÇIKARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA O KOLTUKTAN KALKMASINI BİLDİ”

Mehmet Küçük, babasının kazanacağından emin olmasına rağmen 1973 yılında yapılan seçimlere katılmadığını da söyleyerek, “ Vatanının, milletinin çıkarı söz konusu olduğu zaman o koltuktan hiç çekinmeden kalkmasını bildi. O seçime katılmış olsaydı, halk ikiye bölünür, büyük ihtimalle bugünleri göremezdik” şeklinde konuştu.

Dr. Küçük’ü rahmetle andıklarını kaydeden Mehmet Küçük, babasının kaleme aldığı söz konusu yazıların yol gösterici olmasını diledi.