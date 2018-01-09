Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115023
ALTIN
159.242
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.1097
EURO
4.4947
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!

Küçük ile Denktaş ölüm yıldönümlerinde anılıyor

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlenecek. 

09 Ocak 2018 Salı 16:56
Küçük ile Denktaş ölüm yıldönümlerinde anılıyor
banner10

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlenecek. 

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki ilk anma töreni 15 Ocak Pazartesi saat 10.26’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak. 

Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek, anıt özel defteri imzalanacak. 

Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erecek. 

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise aynı gün saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek .

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak törende Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yapacak, Atatürk Meslek Lisesi korosu marşlar ve oratoryo sunacak. 

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 6’ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak.

Denktaş için 13 Ocak Cumartesi günü TMT Anıtı ve Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. 

TMT Anıtı’ndaki tören cumartesi günü saat 10.08’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak. 

Törende saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek. 

Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşma ile sona erecek. 

İKİNCİ TÖREN AKM’DE

Rauf Raif Denktaş’ı anma programı saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Denktaş’ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı törende, Türk Maarif Koleji Okul Korosu marşlar ve oratoryo sunacak. 

banner22
Son Güncelleme: 09.01.2018 17:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsim isim adaylar ve aldığı oylar
İsim isim adaylar ve aldığı oylar
Alsancak Belediyesi Cuma Günü Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem yapacak
Alsancak Belediyesi Cuma Günü Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem yapacak
Zabit “ölümsüz lider Dr. Fazıl Küçük” isimli eserini seslendirdi...
Zabit “ölümsüz lider Dr. Fazıl Küçük” isimli eserini seslendirdi...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim