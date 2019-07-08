Küçük Kaymaklı'da ceset bulundu!

Lefkoşa’da Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu yanındaki toprak alanda park halindeki bir arabanın bagajında ceset bulundu. Polis saat 13.15 sıralarında bulunan cesetle ilgili bölgede araştırma ve soruşturma yapıyor.
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