Küçük Kaymaklı’da bazı yollar kapalı olacak

Küçük Kaymaklı bölgesinde yürütülen çalışmalar nedeniyle bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Küçük Kaymaklı bölgesinde yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle, Hamdi Bey Sokak ile Ulus Meydanı tamamen, İsmail Beyoğlu Caddesi’nin kuzeyinde bulunan köprünün olduğu kısım ise kısmen trafiğe kapalı olacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun trafiğe açılacağı, sürücülerin asfaltlama çalışması boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.