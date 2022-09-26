Küçük kız çocuğunu otele götürdü!

A.Ç., bugün, Kıdemli Yargıç Çiğdem GüZeler huzuruna çıkartıldı ve yargılanıncaya değin 20 bin TL nakdi teminata bağlandı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli tahkikat sorumlusu Mehmet Keleş, zanlının 2022 Ağustos ayı içerisinde meydana gelen çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve 16 yaşından küçük çocuğu alı koyma suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Mehmet Keleş, zanlının daha önceden tanıdığı 15 yaşındaki çocuğu ailesinden izinsiz alıp, bölgedeki bir otele götürdüğünü ve burada uyuduğu sırada siyah renk eşofmanını indirerek adı edilene cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Keleş, zanlıyı, polise yapılan şikayet üzerine tutukladığını ve soruşturmayı tamamlayıp yazılı dava tebliğ ettiğini kaydetti.

Keleş, mahkemeden KKTC vatandaşı zanlıyı uygun bir teminat talep etti.

Yargıç, talebi değerlendirdi ve zanlıyı yurt dışına çıkışını yasakladı.

Yargıç, zanlının 20 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 2 kefilin lehine 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.