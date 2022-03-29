Küçük kıza cinsel istismar!

Zanlı bugün 29.03.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde, “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Yılmaz, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Gökhan Kol’ u tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 29.03.22 tarihinde Gazimağusa ’da, kız arkadaşının kaldığı bir apartmanın 6 numaralı dairesinde, zanlının kız arkadaşının yeğeni olan kız çocuğunun kaldığı yatak odasına girdikten sonra elleri ile adı edilenin göğüslerini ve cinsel organını okşamak suretiyle fiziksel temas sağlayıp çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.

Ayni gün alınan şikâyet doğrultusunda saat 08.00 raddelerinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, müştekinin olay esnası giymekte olduğu kıyafetleri ile zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını ve zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul etmediği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Meselenin yeni ve ciddi bir mesele olduğu, alınması gereken ifadeler yanında zanlının beyanlarının araştırılacak olmasına dikkat çeken tanık, cep telefonundaki incelemelerin henüz tamamlanamadığına değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlı, yargıcın söz hakkı vermesi üzerine “ben bir şey yapmadım” dedikten sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, polisin tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla süreye ihtiyacı olduğunu belirttikten sonra zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)