Küçük, reformun bir süreç olduğunu dile getirdi

UBP Milletvekili Hasan Küçük, “Yerel Yönetimler Reform Süreci ve Sonuçları” konulu konuşma yaptı. Küçük, belediyeler reformuyla ilgili 3 haftadır konuşmalar yapıldığını dile getirerek, reformun bir süreç olduğunu dile getirildiğini ve bu sürecin başlayacağını kaydetti.

Örnekler ve reform sürecinin aşamalarından bahseden Küçük, birden çok farklı model olduğunu söyledi. Mali durumu iyi olup da reform yapan ülkeler olduğunu da dile getiren Küçük, İzlanda örneğini verdi.

Ülkede tarihsel dokusu olan belediyeler olduğunu, bunun dikkate alınması gerektiğini kaydeden Küçük, ülke gerçeklerine göre de hareket edilmesinin önemini belirtti.

Belediyeleri futbol takımına benzeten Küçük, “Her futbol takımında yıldız oyuncuları artırmak isteriz ama o futbol takımının en iyi ligde kalıp, o ligde oynamasını da isteriz. Ben bu futbol takımını bu ligden düşürmek istemiyorum” dedi.

Reform konusunda çok ciddi çalışmalar olduğunu ifade eden Küçük, mevcut yasa yerine yeni yasa yapılmadıkça mevcut yasanın geçerliliğini koruduğunu söyledi. Bu çerçevede başka çalışma yapılana kadar mevcut çalışmanın doğru kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Küçük, Dünya Bankası’nın Kıbrıs Türk Toplumu Yerel Yönetimleri raporuna değindi. Küçük, 600 Milyon TL’ye yaklaşan belediye borçları olduğunu söyledi. “Bugünkü tablodan kimse memnun değil” diyen Küçük, insanların 3 ay sonra maaş alamadığı için meclis önünde olmasını istemediğini de ifade etti.

Borcu borçla ödeyecek duruma gelineceğini dile getiren Hasan Küçük, vatandaşların taleplerini dile getiren mektupları da okudu. Belediyelerin sürdürülemez olduğunu herkesin söylediğini ifade eden Küçük, “Ben değil biz olma” zamanının geldiğini söyledi.

Yüzde 25-30 oranında personel fazlalığından bahseden Hasan Küçük, kolluk gücünün artırılabileceğini ifade etti. Polis raporuna göre 2016-2022 arasında 12-30 yaş arası 10 bin 306 suç işlendiğini açıklayan Küçük, bu suçların, mahalle, şehir devriyeleriyle birlikte yüzde 50 azalma olasılığının tespit edildiğini kaydetti. Küçük önerisinin, personel kaynağının bu şekilde kullanılması olduğunu kaydetti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın soruları üzerine Küçük, polis teşkilat ekibiyle kolluk güçlerinin birlikte çalışabileceğini dile getirdi. Amacın vatandaşın hizmet kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Küçük, kaynak yaratılırsa ve mali yapı güçlendirilmesiyle sosyal yaşam alanlarının geliştirilebileceğini söyledi.