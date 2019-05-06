Küçük Seval'e bir el de siz uzatın

6 yaşındaki küçük Seval, tam 3 yıl önce ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşadığı beyin felciyle hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye’de tedavi görmesi gerekli olan küçük Seval için yardım kampanyası başlatıldı.
Gemikonağı’nda sakin Sitem ve Settar Genç çiftinin çocukları olan küçük Seval, 3 yaşından beri ülkede ve Türkiye’de gördüğü tedavilerle hayatta kalmaya çalışıyor.
Küçük Seval’in tedavi masrafları devlet tarafından karşılansa da, Türkiye’de devam edecek olan tedavilerinde, ailenin ciddi masrafları olduğu için bilet satışı yapılacağı belirtiliyor.
Yardım amaçlı basılan ve satılan biletlerin 20 TL olduğunu bildirildi.
BİLETLER Güzelyurt Postanesi Terminal Şube (Şaziye Bingöl), ve Güzelyurt Mehtap Şıköz (Takıcı) 'den temin edilebilir
mağusadan nasıl alabiliriz... buradan da biryerlere bıraksanız alsak veya banka hesap no su falan olsa iyi olur...
Mağusa lı arkadaşa katılıyorum. Hesap no yayınlayın