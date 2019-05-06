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Küçük Seval'e bir el de siz uzatın

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:01
Küçük Seval'e bir el de siz uzatın
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6 yaşındaki küçük Seval, tam 3 yıl önce ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşadığı beyin felciyle hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye’de tedavi görmesi gerekli olan küçük Seval için yardım kampanyası başlatıldı.

Gemikonağı’nda sakin Sitem ve Settar Genç çiftinin çocukları olan küçük Seval, 3 yaşından beri ülkede ve Türkiye’de gördüğü tedavilerle hayatta kalmaya çalışıyor.

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Yıllar süren tedavileri nedeniyle küçük Seval’in ailesi maddi ve manevi yönden ciddi zorluklarla boğuşurken, Türkiye’de devam edecek olan tedavi masrafları için zaman zaman yardım kampanyası yapmak zorunda kalınıyor.

Küçük Seval’in tedavi masrafları devlet tarafından karşılansa da, Türkiye’de devam edecek olan tedavilerinde, ailenin ciddi masrafları olduğu için bilet satışı yapılacağı belirtiliyor.

Yardım amaçlı basılan ve satılan biletlerin 20 TL olduğunu bildirildi.

BİLETLER Güzelyurt Postanesi Terminal Şube (Şaziye Bingöl),  ve Güzelyurt Mehtap Şıköz (Takıcı) 'den temin edilebilir

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SevalKüçükHaberKıbrısKampanyaHaberkıbrısGündem
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mağusalı 2019-05-06 16:18:59

mağusadan nasıl alabiliriz... buradan da biryerlere bıraksanız alsak veya banka hesap no su falan olsa iyi olur...

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Kemal 2019-05-06 17:55:34

Mağusa lı arkadaşa katılıyorum. Hesap no yayınlayın

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