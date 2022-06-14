Küçük: Siyasi istikrara ihtiyaç duyuluyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük “KKTC’de Yatırım Alanları” konusunda güncel konuşma yaptı.

Yenidünya düzenine uyulması, önce siyasilerin kendini yenilemesi ve örnek olması gerektiğini dile getiren Küçük, uluslararası raporlara atıfta bulunarak, devlet bütçelerinde tarihi açıklar olduğunu belirtti.

Küçük, tüm ülkelerin ortak yaşam içinde etik ve aidiyet temelinde üretkenliği önde tutması gerektiğini kaydetti.

Yapılan araştırmaların yerel üretim ve yönetim kaynakları yönünde siyaset yapılması gerektiğini gösterdiğini dile getiren Küçük, milli ekonominin önemine vurgu yaptı.

Küçük, üçüncü dünya savaşının yaşandığını söyleyerek, tarım, sağlık, inşaat, üretim gibi alanlar üzerinde ekonominin yeniden şekilleneceğini, bunları yapabilmek için de çalışılması gereken önemli yasalar bulunduğunu, bunun için de siyasi istikrara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İstatistiksel verilerin çok gerisinde olduğumuzu, sağlıklı plan yapılamadığından denetim üzerinden takip yapılabildiğini dile getiren Küçük, bu noktada e-devletin önemli olduğunu kaydetti.

Turizm sanayi tarım ve tüm iş kollarının yeni teşvik yasalarına ihtiyaç duyduğunu, özellikle teknopark alanlarının dünyada geliştiğini söyleyen Küçük, nitelikli insan kaynağı geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki üniversitelerden birinde öğrencilerin bir eşofman geliştirdiklerini, bu eşofmanın kişinin kas kütlesine ilişkin hesaplamalar yaptığını bildiren Küçük, teknopark yasasını günün ihtiyaçlarına göre düzenlemek gerektiğini, imkan verildiğinde gençlerin başarılarının görüldüğünü kaydetti.

Teknopark alanlarının ülke için önemine değinen Küçük, Forex, Şans Oyunları gibi yasaların güncellenmesinin ekonomi istihdam açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.