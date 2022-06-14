Künye
Kıbrıs 21
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Etek altı video çekti, tutuksuz yargılanacak
Etek altı video çekti, tutuksuz...
20 ay hapis cezası aldı!
20 ay hapis cezası aldı!

Küçük: Siyasi istikrara ihtiyaç duyuluyor

UBP Milletvekili Hasan Küçük, yapılan araştırmaların yerel üretim ve yönetim kaynakları yönünde siyaset yapılması gerektiğini gösterdiğini dile getirerek, milli ekonominin önemine değindi.

14 Haziran 2022 Salı 18:04
0 Okunma
Küçük: Siyasi istikrara ihtiyaç duyuluyor
banner48

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük “KKTC’de Yatırım Alanları” konusunda güncel konuşma yaptı.

Yenidünya düzenine uyulması, önce siyasilerin kendini yenilemesi ve örnek olması gerektiğini dile getiren Küçük, uluslararası raporlara atıfta bulunarak, devlet bütçelerinde tarihi açıklar olduğunu belirtti.

Küçük, tüm ülkelerin ortak yaşam içinde etik ve aidiyet temelinde üretkenliği önde tutması gerektiğini kaydetti.

Yapılan araştırmaların yerel üretim ve yönetim kaynakları yönünde siyaset yapılması gerektiğini gösterdiğini dile getiren Küçük, milli ekonominin önemine vurgu yaptı.

Küçük, üçüncü dünya savaşının yaşandığını söyleyerek, tarım, sağlık, inşaat, üretim gibi alanlar üzerinde ekonominin yeniden şekilleneceğini, bunları yapabilmek için de çalışılması gereken önemli yasalar bulunduğunu, bunun için de siyasi istikrara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.  

İstatistiksel verilerin çok gerisinde olduğumuzu, sağlıklı plan yapılamadığından denetim üzerinden takip yapılabildiğini dile getiren Küçük, bu noktada e-devletin önemli olduğunu kaydetti.

Turizm sanayi tarım ve tüm iş kollarının yeni teşvik yasalarına ihtiyaç duyduğunu, özellikle teknopark alanlarının dünyada geliştiğini söyleyen Küçük, nitelikli insan kaynağı geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki üniversitelerden birinde öğrencilerin bir eşofman geliştirdiklerini, bu eşofmanın kişinin kas kütlesine ilişkin hesaplamalar yaptığını bildiren Küçük, teknopark yasasını günün ihtiyaçlarına göre düzenlemek gerektiğini, imkan verildiğinde gençlerin başarılarının görüldüğünü kaydetti.

Teknopark alanlarının ülke için önemine değinen Küçük, Forex, Şans Oyunları gibi yasaların güncellenmesinin ekonomi istihdam açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı. 

Anahtar Kelimeler:
Hasan KüçükUlusal Birlik Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir kesinti daha!
Bir kesinti daha!
KKTC Merkez Bankası 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı: 506 milyon TL kâr
KKTC Merkez Bankası 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı: 506 milyon TL kâr
Rogers: “Bakanlık pandeminin arkasına sığınmaktan vazgeçmeli”
Rogers: “Bakanlık pandeminin arkasına sığınmaktan vazgeçmeli”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim