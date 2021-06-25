Küçük : UBP’den Milletvekilliği İçin Adayım

Çiğdem AYDIN - GÜNDEM KIBRIS

İş adamı Hasan Küçük, Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) milletvekili adayı olacağını açıkladı.

Çiğdem Aydın’nın soruları yanıtlayan Küçük, ilk kez Gündem Kıbrıs’ta konuştu. Küçük özel sektör temsilcilerinin mecliste daha fazla temsil edilmesi gerektiğini belirterek, önümüzdeki genel seçimde UBP’den aday olacağım dedi.

KÜÇÜKTEN ARIKLI'YA GÖNDERME

"GÜNEŞİN ALTINDA ÇOK DURMA YAKAR"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı hükumetin küçük ortağı Erhan Arıklı’nın UBP’nin kurultayına yönelik açıklamalarını sert bir dille eleştiren Küçük, Güneşin altında çok kalma yakar dedi.

Küçük, “YDP’de yaşanan sorunları görüyor ve biliyoruz ama tek bir yorum yapmıyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız yoktur kendi iç meseleleridir. Erhan Arıklı Kıbrıs Türk halkını Türkiye’nin sevdiği , sevmediği kişiler diye ayırmaya kalkması doğru değildir ve gereksizdir. Bakan hava sıcaklıkları 40 dereceye çıkıyor. Arıklı’ya tavsiyem Güneşin altında fazla kalmamasıdır bu Güneş yakar” dedi.

İş dünyasından siyasete geçme nedenlerini özetleyen Küçük şöyle konuştu; Atalarımız da bu ülke için çalıştı ve kökten gelen bir anlayışımız vardır. TMT kökenli bir ailenin çocuğuyum. Kamuda yıllarca çalıştım kurumsal hafızanın önemini biliyorum riyakatın ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz yaşayarak da görüyoruz. Kamudan istifa ederek reel sektöre geçiş yaptım kendi işimizi kurduk insanlara daha fazla dokunabildiğime inanıyorum. İnsanların gerçeklere ihtiyacı vardır umutlarını yitirmemeleri ülke için önemlidir, kendileri için önemlidir. Umudu olmayan kimseyi hayata da ülkeye de bağlayamazsınız. Ben umudumu ülkemden hiç yitirmedim şimdi artık ülkem için halk için daha fazla ne yapabilirimin derdindeyim niyetim asla koltuk değil zaten köklü bir işletmem var orada koltuğum var derdim bilgi birikimlerimi önce halka sonra ülkeme doğru bir şekilde aktarmaktır”

“SİYASET SIĞ TARTIŞMALARDAN UZAKLAŞMALI”

Son dönemlerde yaşanan siyasi atmosferi de değerlendiren Küçük, sığ tartışmalar yapılıyor oysa bizlerin ekonomik kalkınma stratejimizi, sosyal yaşamın halk için daha fazla iyileştirilmesini, engelli bireyler için yaşanabilir bir ülkeyi, eğitim ve sağlığı, ekonomiyi konuşmamız tartışmamız gerekiyor dedi. Küçük, ülkenin şu anda sığ tartışmalara ihtiyacı yoktur halkın derdi ekonomi ve geçimdir buna kafa yormamız gerekiyor ifadelerini kullandı.