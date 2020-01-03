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Küçükbaş hayvan beyanları, 10 Ocak 2020’ye kadar uzatıldı

03 Ocak 2020 Cuma 11:52
Küçükbaş hayvan beyanları, 10 Ocak 2020’ye kadar uzatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan üreticilerinin, hayvan varlıklarına ait güncel beyanda bulunması gereken tarihin, 10 Ocak 2020’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, üreticilerin Kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formu doldurmaları ve müracaat esnasında üreticilerin kayıt defterlerini de beraberlerinde bulundurması istendi.

Açıklamada küçükbaş hayvan üreticilerinin 10 Ocak tarihine kadar bildirimde bulunulmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanarak, beyanda bulunmayan üreticilerin yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabileceği ve gününde beyanda bulunmayan üreticilerin doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacağı uyarısında bulunuldu.

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