Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
banner107

Küçükbaş hayvan üreticilerine çağrı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı, Veteriner Dairesi Müdürlüğü, küçükbaş hayvan üreticilerine çağrıda bulundu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 09:39
245 Okunma
Küçükbaş hayvan üreticilerine çağrı!



Yapılan açıklama şöyle:

Küçükbaş Hayvan İşletmesi Sahiplerinin Dikkatine;

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticileri, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez Veteriner Dairesinin belirlediği tarihlerde daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Bölge Veteriner Dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu bağlamda; 01-30 Aralık 2022 döneminde küçükbaş hayvan üreticileri, Bölge Veteriner Dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak ve yeni işletme açan üreticilerin Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2022 yılı güncel üyelik belgelerini sunarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Beyanlarını yapmayan,
Yapılacak resmi denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan,
İşletmesinde brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen,
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne güncel kaydı bulunmayan, ,
Veteriner Dairesi tarafından kesilen cezaları ile ücretlerini ödemeyen hayvan üreticileri doğrudan gelir desteğinden yararlandırılmayacaklarını bilgilerinize sunar,
Üreticilerimizin 30 Aralık 2022 tarihine kadar;
Kaza/ Bölge Veteriner Dairelerine küçükbaş hayvan varlıklarının beyanını yapmalarını,
Ödenmemiş ceza veya kulak numarası ücretlerini ödemelerini,
İşletmelerindeki Brucella pozitif hayvanlarını Kaza/Bölge Veteriner Daireleri ile koordine ederek tazminatlı kesimlerini gerçekleştirmeleri önemle duyurulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salatalıkta zehir!
Salatalıkta zehir!
Giyinmek Bile Artık Lüks
Giyinmek Bile Artık Lüks
Karpaz bölgesindeki kadın girişimciler
Karpaz bölgesindeki kadın girişimciler










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim