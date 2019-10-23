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Küçükbaş Hayvan Üreticilerine müjde!

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faiz ile vereceği “Yemlik Kredisi”nin başvuruları başladı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Koopbank arasında imzalanan protokol çerçevesinde, küçükbaş hayvancılar destekleniyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:26
Küçükbaş Hayvan Üreticilerine müjde!

Koopbank’tan yapılan açıklamada başvuruları başlayan kredilerin vadesinin 30 Nisan 2020 olacağı kaydedildi. Üreticilerin alacağı kredilerin 30 Nisan tarihine kadar oluşacak tüm faizi ise devlet tarafından karşılanacak. Üreticiler kullanacakları kredi için herhangi bir komisyon ödemeyecekler.

AMAÇ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİSİNE DESTEK

Koopbank’tan yapılan açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerinin kış döneminde yaşadığı yem sıkıntısının önüne geçmek ve hayvancıyı desteklemek amacı ile kredinin verileceği vurgulandı. “0” faizli yemlik kredisi, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Maliye Bakanlığı’nın desteği ile veriliyor.

SON BAŞVURU 31 ARALIK 2019

Binboğa Yem Sanayi’nin yanı sıra Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından da gerçekleştirilecek satışlar ile 31 Aralık tarihine kadar, talep eden küçükbaş hayvan üreticileri, yalnızca TÜK’ten yemlik arpa veya Binboğa Yem Sanayi’nden besi yemi, süt yemi veya besi peleti için Koopbank’ın bu kredisinden yararlanabilecekler.

ÜRETCİLER KREDİDEN NASIL YARARLANACAK?

Yapılan açıklamada, krediden yalnızca KKTC Veteriner Dairesi’nde küçükbaş hayvan kaydı bulunan üreticilerin faydalanabilecekleri kaydedilirken, hayvanları kayıt altında olmayan üreticiler “0” faizli yemlik kredisinden yararlanamayacak. Krediden yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan üreticilerinin direk olarak Koopbank şubelerine veya köy kooperatiflerine başvuruda bulunması gerekiyor. hayvan üreticilerinin almış olduğu kredili yemliklerin vadesi ise 30 Nisan 2020 tarihinde son bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
KüçükbaşHayvan
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