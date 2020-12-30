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Küçükbaş hayvan varlığı beyan süresi uzatıldı

Küçükbaş hayvan üreticilerinin hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi, 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:05
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Küçükbaş hayvan varlığı beyan süresi uzatıldı

Küçükbaş hayvan üreticilerinin hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi, 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerekmektedir. Bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticileri, Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmelidir. 

Üreticiler, Kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formu doldurmalı ve müracaat esnasında kayıt defterlerini de beraberlerinde bulundurmalıdır.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin 15 Ocak tarihine kadar bildirimde bulunulması, yasal bir zorunluluktur. Beyanda bulunmayan üreticiler, yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabilecek ve gününde beyanda bulunmayanlar Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden yararlanamayacak.

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