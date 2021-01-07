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Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’ndan yararlanmaya hak kazananlar açıklandı

07 Ocak 2021 Perşembe 16:35
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Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’ndan yararlanmaya hak kazananlar açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’ndan yararlanmaya hak kazananları açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, programa müracaat edenler arasında çekiliş yapıldığı ve çekiliş sonucunda programdan yararlanmaya hak kazananların belirlendiği kaydedildi.   

Kırsal kalkınma kapsamında bölge halkının desteklenmesi, ayrıca hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacıyla küçükbaş hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.  

Bu amaçla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” adı altında bir program başlatıldığı kaydedilen açıklamada, program çerçevesinde alınan müracaatların değerlendirildiği ve koşulları yerine getiren müracaatçılar arasından kimlerin bu programdan yararlanacağı noter huzurunda yapılan çekiliş ile belirlendiği vurgulandı.  

TİKA tarafından Türkiye’den getirilen ve karantina süreleri tamamlanan ivesi ırkı hayvanların dağıtımı için son aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada, program kapsamında peyderpey getirilecek hayvanların ilk partisinin dağıtımı için bugün İskele’de noter huzurunda yapılan çekiliş ile hak sahiplerinin belirlendiği ve programın, 2021 yılında da ülke genelinde devam edeceği kaydedildi.

Noter huzurunda yapılan çekiliş ile hak sahipliği kazanan 9 yararlanıcıya 20’şer koyun ve 1’er koç olmak üzere toplamda 180 koyun ve 9 koçun önümüzdeki hafta verileceği duyurulan açıklamada, komisyonun, şartları taşıyan kişileri belirlediği ve bu kişiler arasından yapılan çekiliş ile 9 asıl 2 de yedek belirlendiği kaydedildi.  

Programdan yararlanacak kişilerin isimleri şöyle:

“1.Recep Düzgün, 2. Mehmet Güneş, 3.Tahir Genç, 4.Yahya Güngöl, 5. Mehmet Gökkaya,

6.Yıldız Temel, 7.Melek Hacıoğlu, 8.Seher Kırbaç, 9. Naile Akbaş,

Yedek kazanan kişiler:

1.Abis Korkmaz, 2.Derya Talay”

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