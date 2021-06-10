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Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Bildirimi İçin Son Tarih 30 Haziran

Veteriner Dairesi küçükbaş ve büyükbaş hayvan bildirimi için son tarihin 30 Haziran olduğunu açıkladı.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:57
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Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Bildirimi İçin Son Tarih 30 Haziran

Konuyla ilgili Veteriner Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin kaza veteriner dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu hatırlatıldı.

Bu bağlamda küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin 01-30 Haziran döneminde kaza ya da bölge veteriner dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına işletmelerinde bulunan tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2021 yılı güncel üyelik belgeleri ile bildirimde bulunması gerektiği kaydedildi.

Belirlenen süre içerisinde beyanlarını yapmayan işletme sahiplerine, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası tahtında idari para cezası uygulanabileceği anımsatılan açıklamada, bu kişilerin doğrudan gelir desteği ödemelerinden de yararlanamayacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Veteriner Dairesi
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