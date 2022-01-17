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Küçükerenköy'de elektrik kesintisi

Mallıdağ Kavşağı-Küçükerenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerinde yaklaşık 6 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacak.

17 Ocak 2022 Pazartesi 09:18
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Küçükerenköy'de elektrik kesintisi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; Mallıdağ Kavşağı-Küçükerenköy arası sahil ve Küçükerenköy bölgelerine elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

“Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."

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