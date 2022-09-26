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Küçükerenköy- Tatlısu yolunda kaza!

Küçükerenköy- Tatlısu anayolunda bu sabah iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

26 Eylül 2022 Pazartesi 19:49
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Küçükerenköy- Tatlısu yolunda kaza!



Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 10.30 raddelerinde Küçükerenköy- Tatlısu anayolu 1-2 kilometreleri arasında meydana geldi.

Şinasi Seşkinöz (E-75) yönetimindeki LD 089 plakalı salon araç ile Esentepe istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği esnada Cristal Bay Marina siye kavşağına geldiğinde önünde aynı yöne seyredip sağa dönüşe geçen Küçükerenköy’de sakin Antony Stuart Harrigan (E-43)  yönetimindeki JD 088 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpıp kontrolsüzce savruldu, yoldan çıkıp 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kaza sonucu yaralanan  LD 089 plakalı araç sürücüsü Şinasi Seşkinöz, ambulans ile  Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak ilk yardım tedavisine müteakip Tomografisi çekilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Küçükerenköy Tatlısu YoluKazaTrafik Kazası
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