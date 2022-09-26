Küçükerenköy- Tatlısu yolunda kaza!

Küçükerenköy- Tatlısu anayolunda bu sabah iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri 2 metre derinliğindeki çukura düştü.