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Küçükkaymaklı Dayanışma Derneği’nden Akıncı’ya teşekkür

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün, Küçükkaymaklı Eğitim, Kültür Ve Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

01 Aralık 2017 Cuma 16:05
Küçükkaymaklı Dayanışma Derneği’nden Akıncı’ya teşekkür
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Doğuş Özokutan Çiftçioğlu 

Küçükkaymaklı Eğitim, Kültür Ve Dayanışma Derneği, Tekke Bahçesi kazısının yapılmasına verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün, Küçükkaymaklı Eğitim, Kültür Ve Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği As Başkanı Ali Zeybekoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Küçükkaymalı bölgesinin büyük bedeller ödediğini anlattı.

Tekke Bahçesi kazısının yapılabilmesi için verdiği destek dolayısıyla Akıncı’ya teşekkür eden Zeybekoğlu, bölge için çok önemli bir figür olan Hüseyin Ruso’nun kalıntılarının bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Şimdi Hüseyin Ruso’nun şehit olduğu yere gömülmesi ve adına yakışır bir anıt yapılması gerek.” dedi.

Hüseyin Ruso’nun kalıntılarının Hüseyin Yalçın’ın mezarından çıkmasının şüphe yarattığını dile getiren Zeybekoğlu, bu nedenle ilgili bölgedeki mezarların açılmasını istedi.  

Kabulde, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin taleplerini içeren bir dosya da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teslim edildi. 

AKINCI: “GÖREVİMİZİ YAPTIK”

Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, bu adımın yıllar önce atılması gerektiğini anlattı. 

“Bu olayla ilgili bana teşekkür etmeniz gerekmez” diyen Akıncı, görevlerini yerine getirdiklerini vurguladı. 

Göreve geldikten sonra konuyla ilgili Küçükkaymaklı Eğitim, Kültür Ve Dayanışma Derneği’nden gelen talebin kendileri için çok önemli olduğunu, bölge insanının bu talebi ve inancından etkilendiklerini anlatan Akıncı, “Biz derneğinize böyle bir olayda itici güç olduğu için teşekkür ederiz.” dedi.

Hüseyin Ruso’nun sadece ailesi ya da Küçükkaymaklı için değil tüm Kıbrıs Türk halkı için önemli bir figür olduğunu dile getiren Akıncı, Ruso’nun adına ve verdiği hizmetlere yakışır şekilde defnedilmesi ve unutturulmaması gerektiğini ifade etti.

Diğer mezarların kazılması konusunu ilgili komiteyle değerlendireceklerini anlatan Akıncı, “Temenniniz hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun tüm kayıpların bulunması ve bir daha böyle acıların yaşanmamasıdır. Bu amaçla uğraş vermeye devam edeceğiz.” dedi. 

Akıncı, bundan sonraki süreçte de derneğe destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

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