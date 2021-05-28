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Küçükkaymaklı’da polis bir evde uyuşturucu ele geçirdi.

Küçükkaymaklı’da polis mahkeme emri gereği arama yaptığı bir evde uyuşturucu ele geçirdi.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:44
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Küçükkaymaklı’da polis bir evde uyuşturucu ele geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  bugün saat 14.00 sıralarında,    Küçükkaymaklı'da İ.E.(E-33) ve A.Y.’nin (E-36) kaldıkları  ikametgaha Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme emri gereği arama yapılmak üzere gidildiği sırada İ.E.’nin  içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 10 adet elle sarılmış sigara izmariti ile yaklaşık 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aşağıya attığı tespit edildi.

 Akabinde ikametgahta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Olayda adı geçen şahıslar tutuklandı,  soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
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