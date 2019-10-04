Küçükuncular: Hem kazanacağız hem istihdam yaratacağız, hem de vergi vereceğiz

Bir dünya markası olan ZEN Pırlanta Lefkoşa ve Girne’den sonra artık Mağusa CityMall Cyprus’ta. ZEN Pırlanta’nın yeni şubesi bu akşam görkemli bir açılış töreni ile yapıldı.

Açılışta konuşma yapan ZEN Pırlanta Kıbrıs Direktörü ve Küçükuncular Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Küçükuncular, yerli üreticinin üretmeye devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Bir hayalini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Küçükuncular, şirketlerinin güçlü istihdamlar yaptığına ve vergi veren bir şirket yapılarının olduğuna vurgu yaptı.

“Benim bir hayalim var…”

KKTC’de ambargoların kalktığı, Ercan’a Geçitkale’ye yolcu, kargo uçaklarının geldiği, dünya iş insanı ile eşit şartlarda mücadele ettikleri bir düzeni hayal ettiğine dikkat çeken Erdinç Küçükuncular bunun kısa sürede başarılamayacağını ancak ülke iş insanına bu noktada ciddi iş düştüğünü kaydetti.

Ülke ekonomisinin yerli yatırımcıya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Küçükuncular “Şahsım adına, hem çalışanıma, hep de toplumuma karşı sorumluluğumun farkındayım” dedi.

İşte o iş dünyasına moral veren o konuşma:

Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz…

“KKTC’de AVM olur mu?” sorusu hep merak konusuydu. Tarımer ailesi risk aldı. Olacağını gösterdi.

Sadece göstermekle kalmadı, bizleri de işimize dört elle sarılmamız için motive etti.

Bu nedenle, Simit Dünyası ve EK markamızın ardından, bugün bir dünya markası ile üçüncü mağazamızı açıyoruz.

Bu açılışı önemsiyorum. İki açıdan. Bir, Tarımer ailesinin emeğinin boşa çıkmadığını göstermek…

İki; ülke ekonomisinin gelişimi.

Ülke ekonomilerinde inişli çıkışlı zamanlar vardır. Toplum yaşamında, iş insanlarının yatırım gücü yanında, yatırım cesaretinin de büyük önemi vardır.

Siz bir yatırım yaparsınız…

O yatırım yeni insanlara iş imkanı olur…

Kamu maliyesi için vergiye döner…

Güçlü kamu maliyesi, her toplumsal krizin üstesinden gelir.

Her açılışımda söyledim, yine söyleyeceğim.

Bu ülkeye vergi vermeyi önemsiyorum. İstihdam yaratmayı önemsiyorum. Kazanıp yine yatırım yapmayı daha çok önemsiyorum.

Çünkü, benim, ailemin aidiyeti bu topraklar.

Bu topraklarda, güçlü bir aile yapımızın yanında, güçlü istihdam ve vergi veren bir şirket yapımızı da ekledik.

KKTC, izolasyon altındadır ve zorluğun üstesinden gelmek büyük emek ister.

Geleceğiz.

Yardımlaşarak geleceğiz.

Dayanışarak geleceğiz.

Paylaşarak geleceğiz.

El ele vererek geleceğiz…

Ama hep birlikte geleceğiz.

Hepimiz elini taşın altına koyacağız.

Hayalim, ambargoların kalktığı, Ercan’a Geçitkale’ye yolcu, kargo uçaklarının geldiği, dünya iş insanı ile eşit şartlarda mücadele ettiğimiz bir düzendir.

Ama kısa vadede bunun olmayacağını biliyorum. Bu açığı kapatmak için, ülke iş insanı daha çok çalışmak zorundadır.

Kamu, zaman zaman işimizi zorlaştırıyor. Anlatmak için canımızı yiyoruz. Haksızlığa uğradığımız da oluyor. Pes mi edeceğiz? Hayır etmeyeceğiz.

Biliyoruz ki, bu ülke ekonomisinin yerli yatırımcıya, yatırımcıya ihtiyacı vardır. Bunu bir ilke gibi kabullenmiş bulunan birisisiyim. Şahsım adına, hem çalışanıma, hep de toplumuma karşı sorumluluğumun farkındayım.

Daha çok çalışacağız ve bundan gocunmayacağız.

İş dünyası, bu ülkede düşman değildir. Hepimize, her yatırımcıya “devletten vergi çalan, kazanan ama vermeyen” diye bakmak, iş dünyasının şahsına değil, bu ülkenin temeline ihanettir.

Aksine…

Daha fazla yatırım için… Daha fazla istihdam için hepimizin cesaretlendirilmesi gerekmektedir.

Biz zaten bu ülkeyi seviyoruz. Kovsalar gitmeyiz, sövseler gücenmeyiz. Aidiyetimiz bu topraklar. Bu topraklarda ailemizle kök saldık.

Bu topraklarda kök salmayı hedef edinenlere düşen görevler vardır. Biz de, bu ülke yasalarına, bu ülkedeki düzeni saygı içerisinde bize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz

Kazanacağız, vergimizi vereceğiz, ama yeni yatırımlarla istihdam yapmaya da devam edeceğiz

Bu da bizi mutlu etmemeli, tek başına etmeyecek.

Bu ülkede, yardım bekleyen, yardımlaşma bekleyen onlarca insan, aile, topluluk vardır. Onların da yanında olacağız.

Küçükuncular Şirketler Grubu Direktörü olarak, bu anlayış, benden çocuklarıma da miras kalacak.

Önce ülkemiz…

Bu duygu ve düşüncelerle, CityMall AVM’de üçüncü markamızı, bir dünya markası olan ZEN ile taçlandırmaktan onur ve gurur duyuyoruz…

Tarımer Ailesi, bizim için bir iş ortağından ziyade artık “başarıyı birlikte kovaladığımız aile dostlarımızdır…”

Katıldığınız için herkese teşekkür ederim.