Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Mert ve Eda ile 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk , bulundukları Mansuroğlu Mahallesi Doğanlar apartmanının göçmesi sonucu enkaz altında kalmıştı.

Depremin ardından Küçükyumuk ailesinin yakınları kendilerine ulaşamazken, sosyal medya üzerinden ailenin kurtarılması için çağrı yapmıştı.

Cenaze namazının ardından baba Mert Küçükyumuk Efeler Kemer Mezarlığı’nda, anne Eda ve 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk ise İzmir’in Bornova ilçesinde Yeni Hacılarkırı mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içerisinde defnedildi.

Cenazeye depremde hayatını kaybeden Mert Küçükyumuk’un annesi Seher ve babası Aydın Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk’un annesi Hatice ve babası Abdurrahman Savran, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Küçükyumuk ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.