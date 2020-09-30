Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
Kendilerine baktı diye adam dövdüler
5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebine ret
5 yıl hapis cezası kararının...
Hırsız teminatla serbest kaldı
Hırsız teminatla serbest kaldı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Barışmak istediği eşini kaçırdı, tutuklandı
Baktı diye darp edildi
Baktı diye darp edildi

Kudret Özersay: "Artık konuşma sırası Kıbrıs Türk halkında"

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, seçimlerde konuşma sırasının Kıbrıs Türk halkında olacağını ifade ederek, halkın ülke menfaati için doğru kararı vereceğini belirtti.

30 Eylül 2020 Çarşamba 18:36
655 Okunma
Kudret Özersay: "Artık konuşma sırası Kıbrıs Türk halkında"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Güzelyurt Kaymakamlığını, devlet dairelerini ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ni ziyaret etti.

 Ziyaretleri sırasında kamu görevlilerinin özellikle salgın döneminde ortaya koymuş oldukları fedakarlık ve emek için kendilerine teşekkür eden Özersay, aylardır cumhurbaşkanlığına aday olanların farklı konularda görüşlerini anlattıklarını, kendisinin de detaylı bir biçimde ortaya bir vizyon koyarak bunun altını doldurduğunu ve düşüncelerini nasıl hayata geçireceği konusunda kamuoyuna sürekli bilgiler verdiğini vurguladı.

Özersay, “Bu kadar aydır biz konuşuyoruz artık konuşma sırası sizdedir, Kıbrıs Türk halkındadır. Ben Kıbrıs Türk halkının ülke menfaati için sağlıklı bir karar vereceğine ve bu ülkenin önünü açacak bir değişime destek vereceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Özersay, bu seçimin başbakan, ekonomi bakanı veya sağlık bakanını belirleyeceğimiz bir seçim olmadığını hatırlatarak “O nedenle bu konularla bağlantılı vatandaşa vaatte bulunanları değil; bizi uluslararası alanda temsil edecek olan, hak ve menfaatlerimizi koruyacak olan toplum liderini ve bir başka ifadeyle Cumhurbaşkanını seçeceğimiz bir seçimdir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TATAR SPEHAR İLE GÖRÜŞTÜ
TATAR SPEHAR İLE GÖRÜŞTÜ
Ali Pilli : Bugün pozitif vakaya rastlanmadı
Ali Pilli : Bugün pozitif vakaya rastlanmadı
Tır içinden 7 Suriyeli çıktı
Tır içinden 7 Suriyeli çıktı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim