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Kudret Özersay, Başbakanın açıklamalarını değerlendirdi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "Televizyonda kendisine elektrikte açıkladığı zamdan indirim ne olacak diye soruluyor, dolandıra dolandıra anlatıyor ve özetle anlıyoruz ki elektrikte kendisinin açıkladığı zamdan indirim de yalan oldu” dedi.

14 Nisan 2022 Perşembe 18:03
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Kudret Özersay, Başbakanın açıklamalarını değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, 2022 yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Anlaşması’na işaret etti.

Özersay, “Başbakan protokol imzaladı, memlekete döndü ve şu anda canlı yayında açıklamalar yapıyor. Protokolü gördüğümüzde değerlendirme yapabileceğiz” dedi.

Özersay, “Televizyonda kendisine elektrikte açıkladığı zamdan indirim ne olacak diye soruluyor, dolandıra dolandıra anlatıyor ve özetle anlıyoruz ki elektrikte kendisinin açıkladığı zamdan indirim de yalan oldu” ifadelerini kullandı.

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