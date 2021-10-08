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Kudret Özersay: "Bir bakanlık diğer bakanlık ile polislik oldu"

HP Genel Başkanı Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu arasındaki ‘arazi’ tartışmasına tepki göstererek “Gidicisiniz, yolcusunuz” dedi...

08 Ekim 2021 Cuma 19:16
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Kudret Özersay: "Bir bakanlık diğer bakanlık ile polislik oldu"
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu arasındaki ‘arazi’ kavgasına tepki göstererek, “Yolcusunuz” vurgusunu yaptı.

“Kurultaylarınız için ölü hükümete canlı muamelesi yapıp devletin itibarını yerle bir ediyorsunuz” diyen Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, iki bakanlığın da polislik olmasını eleştirdi. Özersay, “Gidicisiniz, yolcusunuz” dedi.

İşte Özersay’ın paylaşımı:

Önce bir Bakanlık diğer Bakanlığın elektriğini kesmekle tehdit etti, sonra bir Bakan diğer Bakanlığı dava edeceğini duyurdu, bugün de bir Bakanlık ile diğer Bakanlık POLİSLİK OLDU. Devlete inandığınızı söylüyorsunuz ama kurultaylarınız için ölü hükümete canlı muamelesi yapıp devletin itibarını yerle bir ediyorsunuz. Gidicisiniz, yolcusunuz…

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