Kudret Özersay: "Bir gününüz kaldı"

Haftanın başından beridir gündemi meşgul eden Güzelyurt'taki asfaltmala olayı ve son günlerde kazalarla yine gündemin üst sıralarına çıkan Girne Dağyolu'ndaki soruna Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir kez daha değindi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Özersay, Güzelyurt'ta yapılan asfaltlama ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst olmak üzere pek çok makamı açıklamalarından dolayı eleştirdi. Ayrıca son günlerde gerçekleşen ciddi kazalarla tekrardan gündeme gelen Girne Dağyolu'yla ilgili olarak ise Özersay, Dürüst'e verdiği sözleri hatırlatarak Eylül ayının son gününde Dağyolu için temeli atılıp atılmayacağını sordu.

Halkın Partisi Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

"BİR GÜNÜNÜZ KALDI!

1-Hem Bakanlık hem de Belediye açıklama yapıyor AMA HİÇBİRİ asıl soruya yanıt vermiyor: “orada Bakan’ın mandırası (kibarca ağılı) var mı, yok mu?”

Hiçbiri “yoktur” diyemiyor, hatta bu noktayı ağzına bile almıyor!

Neden?

Çünkü oradaki mandıralardan biri Kemal beye ait de ondan. Onca kelam edip bunu neden söylemiyor ve gizlemeye çalışıyorsunuz? Bilinmesini istemiyorsunuz da ondan.

2- Kamuoyuna adeta masal okurken, sadece Bakan'a ait mandra konusunda değil, gelen eleştiride adı geçen Dağ Yolu konusunda da bir kelam etmiyorsunuz!

3-O halde biz size Dağ Yolu konusunda bir hatırlatma yapıp bir soru soralım: bir ay kadar önce 13 Ağustos’taki sözlerinizi hatırlıyor musunuz sayın Bakan? Ne mi demiştiniz? “Girne-Dağyolu’nun çift şeritli yol olarak yenilenmesi projesinin ihalesi tamamlanarak, ihaleyi alan firma EYLÜL AYI İÇERİSİNDE TEMEL ATACAK”.

Eylül ayının bitmesine bir gün kaldı.

Yarın temeli atıyor musunuz sayın Bakan?"