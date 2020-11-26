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Kudret Özersay: “Birleşik Krallık’ta 4 vatandaşımızı daha virüs nedeniyle kaybettik”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kasım ayı içinde Birleşik Krallık’ta yaşam süren 4 Kıbrıslı Türk’ün daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Özersay, resmi kayıtlara göre Birleşik Krallık'ta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının 97’ye yükseldiğini belirtti.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:23
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Kudret Özersay: “Birleşik Krallık’ta 4 vatandaşımızı daha virüs nedeniyle kaybettik”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında, Birleşik Krallık’ta yaşam süren 4 Kıbrıslı Türk’ün daha Kasım ayı içinde koroanvirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Söz konusu bilgiyi KKTC’nin Londra Temsilciğinden aldığını belirten Özersay, salgının başladığı günden bu yana virüs nedeniyle Birleşik Krallık'ta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının, resmi rakamlara göre 97’ye yükseldiğini kaydetti.

Özersay, “Bugün salgın açısından ülkemizin içinde bulunduğu nispeten iyi koşullar nedeniyle durumun ciddiyetini zaman zaman unutuyoruz oysa bunu sürekli akılda tutmak ve tedbirli olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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