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Kudret Özersay: Biz halk için varız, gençler için varız

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "İnsanların maaşlarını pazarlık konusu olmaktan çıkarıp asgari ücreti kamudaki en düşük maaşa eşitleyip hayat pahalılığı oranında sabitlemeliyiz. Biz halk için varız, gençler için varız" dedi.

14 Ocak 2022 Cuma 10:11
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Kudret Özersay: Biz halk için varız, gençler için varız
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Meydanı’ programına katıldı.

Sağlıkta oluşabilecek krizleri HP’nin yer alacağı hükümetlerin iyi yöneteceğine işaret eden Özersay, “Bu çok nettir. İlk haftalarda iyi yönetilmemiş olsaydı binlerce insan ölebilirdi. Bundan sonra da HP iyi yönetebilir” dedi.

Özersay’ın konuşmasının bir kısmı şöyle:

“Yapılacak seçim, varoluşsal öneme sahip bir seçimdir. Çünkü önümüzdeki dönemde de küresel krizlerle yüzleşmeye devam edeceğiz. Eğer devleti ayakta tutmak istiyorsak, eğer halkı ayakta tutmak istiyorsak, ekonomide, sağlıkta ve eğitimde iyi bir yönetim kurmak zorundayız.

Yaşadıklarımızdan ders çıkarmak zorundayız. Sandığa gitmemiz ve irademizi sandıklara yansıtmamız gerekiyor. Bu ülkenin daha iyi yönetilmesi mümkündür. Krizleri daha iyi yönetmek mümkündür. Vatandaşa bu eziyeti çektirmemek mümkündür.

Tüpgazın fiyatından da öte tüp gaz bulamaz hale geldik. Tarihte ilk kez akaryakıt kuyrukları ile karşı karşıyayız. Çünkü hükümet hiç bir krizi yönetemediği gibi bu krizleri de yönetemiyor.

Geçmişi konuşarak çok yol alamayız, geleceği konuşmamız gerekiyor, bir ekonomik yıkımla karşı karşıyayız. Ekonomik yıkıma dur demeliyiz. Kendi ayakları üzerinde duran bir ülke sözü bize yetmez. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi için ayakları yere basan politikaları da ortaya koymamız gereklidir.

Kamuda 6 ayda bir değil, 6 haftada bir değil 6 günde bir maaşlar eriyor. Bu yüzden 2 ayda bir hayat pahalılığı güncellenmelidir. İnsanların maaşlarını pazarlık konusu olmaktan çıkarıp asgari ücreti kamudaki en düşük maaşa eşitleyip hayat pahalılığı oranında sabitlemeliyiz.

Biz halk için varız, gençler için varız. Türk Lirası'nın döviz karşısında erimesiyle birlikte dar gelirli ailelerin çocuklarının artık bir daire sahibi olması dahi imkansız hale gelmiştir. Bu dönemde Halkın Partisi olarak 3 ayaklı bir gençleri konut edindirme politikası ortaya koyarak bu sorunu çözeceğiz.”

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