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Kudret Özersay: “Bu hükümet istikrarsızlığın sembolü haline geldi”

Gündem Kıbrıs Web TV’de Cüneyt Oruç’un hazırlayıp sunduğu Gündeme Bakış programına katılan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay hükumeti istikrarsızlıkla suçladı.  

24 Eylül 2021 Cuma 09:51
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Kudret Özersay: “Bu hükümet istikrarsızlığın sembolü haline geldi”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Gündem Kıbrıs Web TV’de Cüneyt Oruç’un hazırlayıp sunduğu Gündeme Bakış programına katılan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay hükumeti istikrarsızlıkla suçladı.  

Özersay, hükümetin bugün bu noktaya gelmediğini savunarak, “Bu hükümet bu noktaya bugün gelmedi. Bu hükümet kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk siyasi  tarihinde istikrarsızlığın sembolü haline geldi. Bu hükümetle ilgili şunları hatırlamamız lazım; hükümetin kuruluşunda, meclisi açmaya çalışmasında, meclis başkanını seçmeye çalışmasında, kendi getirdiği yasa tasarıları meclisten geçirmeye çalışmasında hep başarısızlıkla sonuçlanan girişlimler oldu. Bu hükümet bugün değil en baştan itibaren mecliste istikrarsızlığın sembolü haline geldi” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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