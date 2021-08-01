Kudret Özersay'dan '1 Ağustos' mesajı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatının 63’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 450’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özersay'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj şöyle:

"Bu topraklara ilk gelişimizi, kök salışımızı ve direnerek, mukavemet ederek var oluşumuzu simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. En az bu onurlu tarihimiz kadar, hatta daha da önemli olan bundan sonrasındaki mücadelemizdir, duruşumuzdur. Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz."